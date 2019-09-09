餓男無錢消夜　偷雞泡製全雞宴兼拍片自娛

居於廣東省佛山市的朱女士日前發現，家中飼養的土雞不翼而飛，警方經查發現雞隻是被多人偷走。警員上門逮人時，卻發現被偷雞隻已被煮成「全雞宴」，更已落到眾賊人的肚中。

60歲的朱女士日前到了禪城公安永安派出所，指她所養的8隻雞疑遭人偷走。朱女士稱，當天早上她一如往常帶飼料往餵雞，卻驚覺雞圈內的28隻雞只剩下20隻，被偷走的全是養來生蛋的母雞。

警員翻看現場閉路電視畫面，發現前一晚有兩輛可疑汽車在現場出現，並用車頭燈照射雞圈，其後3名手持電筒的男子落車，潛入雞圈，不消5分鐘得手，隨即驅車逃離現場。

警方根據可疑車輛鎖定竊匪的身份和住所後，在其中一名陳姓疑犯的出租屋內逮獲10名疑犯，當時各人都飲飽食醉，現場桌上全是湯骨、白切雞、辣子雞等食物殘渣。

據疑犯交代，當晚各人打算消夜，卻發現不夠錢，其中一人稱附近有雞場，建議偷雞回去泡製全雞宴，隨即開車往雞場，挑選「口感好」的母雞下手。消夜期間，各人還以手機自拍多段猜拳、鬥酒、吃雞的瘋狂場面。各疑犯除被依法行政拘留外，還需向朱女士賠償900元人民幣（約1008港元）經濟損失。