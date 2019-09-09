西安男童遭冷血綁架撕票　兩被告1判死1囚終身

陝西西安去年5月一名男童失蹤後，被發現赤裸陳屍在住所天台，事後查出其是遭綁架並撕票。兇徒被捕後承認為錢犯案，並以綁架遭起訴，案件周一（9日）一審宣判，2被告分別判死刑和終身監禁。

去年5月2日晚，家住西安市城東華清學府城社區23號樓的9歲男童離奇失蹤。其家人之後在屋苑的業主通訊群裏發文尋人，深夜男童被發現倒臥在天台升降機位置，當時已昏迷的他全身赤裸，手腳趾甲縫隙中全都是泥土，送院後搶救無效身亡。

案發後，公安新城分局先後拘捕疑犯令某及趙某兩人。據了解，32歲的令某曾在上海打工，2014年返回西安，案發時無業。令某與死者同住案發的同一幢大廈，前者家住22樓，後者則住7樓。至於趙某則是令某妻子的親戚，兩人承認犯案目的是為錢。

今年6月4日，西安中院開庭審理該案。公訴機關認為，被告令某、趙某以勒索財物為目的綁架他人，並殺害被綁架人，觸犯了刑法，應當以綁架罪追究其刑事責任。

周一上午，西安中院就案件一審宣判，以綁架罪判處令某死刑，而趙某則判無期徒刑，兩人需共同賠償附帶民事訴訟原告人物質損失4.4萬多元（約4.9萬港元）。宣判後，被告均表示上訴，而附帶民事訴訟原告人其後也表示上訴。