誤信網傳短片　大媽農藥洗頭滅蚤中毒留醫

網上資訊難分真偽，網民切勿隨意模仿。江蘇常州市新北區一名51歲李姓大媽，日前模仿網絡短片內容，用有機磷農藥「敵敵畏」洗頭，試圖消滅頭上的跳蚤。結果跳蚤有沒有被滅不知道，她卻住進深切治療部（ICU）。

事發於上周四（5日）下午，李大媽在家中用手機觀看網上短片時，發現一段片中聲稱用「敵敵畏」洗頭，可治療頭蚤問題；她想起小時候母親亦也同樣做過，加上近期頭皮發癢，感覺頭上就有跳蚤，於是便跑到農藥店買了一支「敵敵畏」，稍微稀釋一下就抹在頭髮上，然後用毛巾裹住整個頭部。

然而沒過多久，李大媽便出現頭暈、胸悶、全身出汗等症狀；家人得知她用「敵敵畏」洗頭後，立即將她送往醫院。經搶救後，李大媽病情穩定，但因「敵敵畏」中毒病情容易反覆，目前仍需留院觀察。

該院急診大廳護士長周丹透露，該院經常遇上一些農藥皮膚吸收中毒的患者，但大部分都是在噴灑農藥時不注意導致，坦言「用敵敵畏洗頭還真的第一次聽說」。她提醒，市民要妥善保管農藥，使用時亦要注意個人防護，以防發生污染皮膚導致中毒等。