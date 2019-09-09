反駁蓬佩奧涉疆言論　華外交部︰清者自清

美國國務卿蓬佩奧日前再次批評中國的新疆政策，中國外交部發言人華春瑩周一（9日）在例行記者會上回應，指這已非首次有美方官員罔顧事實，對中國的治疆政策說三道四，中方對美方官員嚴重干涉中國內政，表達強烈不滿及堅決反對。

華春瑩指出，新疆事務純屬中國內政，外國無權干涉，中方近日已發布白皮書，全面介紹新疆職業技能教育培訓工作，新疆當局設立培訓中心是為挽救受恐怖勢力蠱惑、乃至有輕微犯罪的人，讓他們擺脫極端思想；這與世上其他國家採取去極端化和預防恐怖主義的措施本質上並無區別，新疆各族人民亦廣泛支持。

華春瑩又提到，過往已有不少國家的駐華大使和使節代表前往新疆訪問，實地參觀了解新疆經濟社會各方面的發展，亦曾到訪培訓中心；他們均積極評價中國政府依法打擊並預防恐怖主義等方面的工作，並敦促有關國家停止對中國的無端指摘。

華春瑩重申，「清者自清，濁者自濁」，美方政客的謊言蒙騙不了世人，只會進一步曝露出不可告人的政治目的。她奉勸美方摘下有色眼鏡，摒棄陳舊過時的冷戰思維，停止利用涉疆問題干涉中國內政，停止抹黑攻擊中國的言行，多做有利於中美互信和合作的事情。