傳周五退黨參選　郭台銘辦公室︰17日前回覆

台灣鴻海集團前董事長郭台銘自國民黨總統初選中不敵高雄市長韓國瑜落敗後，外界一直盛傳郭將在下周二（17日）前決定是否參選台灣明年的總統大選。對此，郭台銘辦公室回應稱，下周二前一定會給各界答覆。

台媒周一（9日）報道稱，郭將在周五（13日）宣布退出國民黨，並在中秋假期後，他會前往中選會登記成為總統被連署人，以獨立參選人身份投入2020總統大選。而郭的辦公室回應表示，目前外傳的劇本真的很多，希望大家能給郭台銘思考的時間。

報道指出，郭台銘已決定以榮譽黨員的身份退黨，預定在周五發表一份正式聲明，內容涉及棄商從政的心路歷程，並強調其想改變國民黨的目標沒有改變；另在國民黨方面對於郭台銘脫黨參選已有心理準備，惟郭的參選將成為三強鼎立的新局面。

對此，台北市長柯文哲表示，大選候選人登記時間僅剩8日，是台灣歷史上最關鍵的時間。柯又澄清與郭台銘方面沒有聯繫；但又認為若郭有決定會跟他說，「問題是還沒聽到郭董的決定」。另外，柯文哲回應Facebook近日損失15萬粉絲，表明可能與頻頻失言有關，「我也在反省（失言問題）」。