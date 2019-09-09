暴力手段強攬工程網上招兵 24人被起訴候判

湖北武漢市東西湖區人民法院近日開庭審理一宗黑社會性質組織、尋釁滋事、敲詐勒索、強迫交易、非法拘禁的案件，涉及陳某、王某某等24名被告。據悉，該案是自掃黑除惡專項鬥爭開展以來，東西湖區辦理涉案人數最多的涉黑涉惡案件。法院將擇期宣判。

檢察部門指出，自2008年以來，王某某等人為聚斂錢財，通過強攬工程、經營碼頭等積累經濟實力，先後網羅陳某等20多名被告，逐步形成黑社會性質組織，在當地採取暴力、威脅、滋擾、聚眾造勢等手段，實施違法犯罪活動。另成立多間公司，多年來「以黑護商」、「以商養黑」，攫取巨額經濟利益，近年更非法獲利3000餘萬元人民幣（約3360萬港元）。

此外，該組織在網絡平台大肆宣傳違法犯罪活動，展示刀、槍、棍棒等各式兇器，試圖招募更多人員加入。而直播影片瀏覽量更高達數萬次，粉絲量逾6000人，影響極其惡劣。

案件移送審查後，檢察部門支持公訴。根據各被告人在組織中的作用及其認罪態度，在訊問過程中先對各人逐一當庭對質。在物證照片、書證、證人證言等各類證據，展示該組織的犯罪事實及危害後果，被告在鐵證下表示對其的殘酷暴行後悔不已，願意認罪服法。