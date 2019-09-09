殺害女友潛逃14年落網　疑犯：可睡個踏實覺

四川攀枝花市鹽邊縣公安局日前破獲一宗長達14年的兇殺案，楊姓疑犯在殺害王姓女友後潛逃多年。經當地警方長時間的追捕，先後多次往返雲南昆明市、武定、寧蒗、永勝、麗江等多個縣市，終在上月拘捕楊男。楊經多年逃亡，被捕後稱「自己終於可以睡個踏實覺了」。

事發於2005年1月3日，楊、王2人因感情糾紛，後者在桐子林鎮紅星屋苑的家中被楊男持刀殺死。縣局其後成立專案組展開調查取證和追捕工作，在疑犯可能藏身的地方進行長時間搜索，輾轉多地，但由於線索曾一度中斷而未能將疑犯捕獲歸案。

2011年，公安部展開「清網」行動中，當局再次再次梳理該案，警員再度先後前往雲南、浙江、福建等多地核實，但楊男如人間蒸發，一直杳無音信。至今年6月的「雲劍」行動，當局調派多名精英警力組成小組，重新梳理歷年的在逃人員，楊男再次被列為重點目標。

經查，警方在上月28日，湖北武漢市公安部門協助下，成功拘捕楊男。經審訊，楊如實供述了犯罪行為，指案發後深知罪孽深重，先後輾轉多地，最後長期在武漢隱居，靠打零工維持生計。楊男坦言：「多年以來自己猶如驚弓之鳥，一直過着提心吊膽的日子，如今生不如死的逃亡生涯終於結束了。」