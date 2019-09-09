報告指富士康違反勞動法　蘋果證實聘大量臨時工

據非牟利組織「中國勞工觀察」日前發表調查報告指，蘋果iPhone最大代工廠富士康河南鄭州廠違反多項勞動法例。蘋果公司(Apple Inc.)和富士康周一（9日）證實，該廠僱用過多臨時工，但否認其他指控。

報告指出，該廠為應對旺季大量訂單，在暑假僱用大量包括實習生在內的臨時工，人數佔該廠員工人數的一半，違反法律規定的10%上限。雖然目前大部分學生已返校上課，但其臨時工人數比例仍高於法律限制。另指出廠方強迫他們加班。

蘋果公司（Apple Inc.）發布聲明表示，勞工觀察指控的大多數事項不實，「我們已證實該廠所有勞工都獲得適當待遇，包括加班費和津貼部分。所有加班工作均是自願的，沒有證據顯示強迫勞動」。另指出該廠臨時工比例的確超過蘋果標準，正與富士康協商解決事件。

報告還指出該廠要求實習生在生產旺季加班工作，違反實習法規；要求員工「每月至少加班100小時」，違反36小時的上限；未提供工人適當個人保護裝備，也未給予任何職業健康和安全訓練；工廠並未通報職業傷害。