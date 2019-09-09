男童扔「SOS」紙條落街求救　原來係......

重慶一名楊姓女子上周六（7日）行經一商業大樓時，險被一從天而降的紙團砸中。惟她事後打開紙團，竟發現內藏寫有「救命啊，SOS」字樣的紙條，隨即趕至派出所報警。詎料，警方調查後，發現紙張竟出自一名小孩。

據了解，事發的大樓樓高29層，每層有26個單位，大多以商舖租售，只有極少間是待售的空置房。警方其後重點對每一樓層的人員逐戶檢查，但兩小時後調查無果，遂細看紙團上的字眼。

警方表示，紙上的字迹工整，而紙張出處疑是練字簿一樣，遂懷疑是學生所為。而紙張底下更寫有疑是「飛」字的字樣，相信學生的姓名有該字樣，遂調查大樓內的教育培訓機構，確定當中一名學生符合排查條件。經確認字迹後，對該小男孩進行「非正式」的詢問。

原來，男童因每次周末都需上補習班，心裡不快又不敢違背父母安排，遂趁上課期間在練字簿上發洩不滿情緒後拋出窗外，惟沒想到警方會因此而「搵上門」。警員表示，該男童懂得如何告知遇上危險，是非常重要的事，寫字條扔出窗外，亦是很好的自救措施。事後已將男童想法告知家長，希望他們可以多溝通。