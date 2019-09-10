深圳公司平賣iPhone無錢發貨　涉詐騙達1.8億人仔

廣東深圳一科技公司日前舉辦促銷活動，在網購平台平價出售蘋果手機，引來至少1216人購買，涉及金額高達1.8億元（人民幣‧下同，約2億港元）。惟消費者付款後遲遲未收到手機，亦不能退款，遂向各地警方和有關部門報案。市監局日前以涉合約欺詐，將該公司立案調查和將相關負責人移送公安部門。

涉事的深圳回憶科技有限公司在旗下的「特奢匯」App舉行「萬人團購」活動。從App的網頁截圖顯示，iPhone X等多款最新型號手機以4374至7657元（約4900至8578港元）低價出售，低於蘋果官網原價數百至數千元。

天津一名邵姓女子向內媒表示，受朋友建議，從該平台中購買9部手機，希望日後再轉售他人賺取差價。邵女共支付3.87萬元（約4.34萬港元）後，事隔兩個多月，該平台至今沒有發貨，亦不允許消費者發起退款申請。另有大批消費者與邵女有相同的情況。

涉事公司授權人表示，該公司原以低價活動吸引訂單，再以所收資金投資，以彌補虧損，最終導致資金不足，無法向消費者發貨。該公司於2012年成立，上述活動項目前曾有多名股東和高層離職，新任人員發現資金漏洞過大，至今未能填補。授權人表明該公司正籌集資金，將陸續發貨。