警憑看不見的腳印 偵破自導自演270萬人仔被盜案

浙江杭州西湖區雙浦派出所上周四（5日）晚上11時許接獲一名趙姓男子報案，指其位於雙浦鎮東江嘴村的住所被人盜竊，270萬（人民幣．下同，約302萬港元）現金不翼而飛。警方經深入調查，揭發趙男自編自導自演被盜案。趙男最終因虛報及擾亂治案，被警方行政拘留10日。

趙男向警方稱，當天下午在公司財務會計手中提取270萬元現金，並放在兩個紙箱裏，一個放了30萬，另一個放了240萬；紙箱放在住所3樓的椅子上，準備交給其友人；之後離開家中；至晚上10時與其友人回來取錢。發現兩名載錢的箱子不見了。

趙男與其母親同住。趙男離家後，趙男母曾外出散步，期間沒有鎖門，懷疑離家時被人入屋取走兩錢箱。因涉案金額巨大，西湖刑偵大隊科學鑑證偵查員到場，並對屋內所有人的腳印都仔細拍照核查。科學鑑證顯示，「被盜」的房間內留下的鞋印，竟沒有「陌生人」，變相顯示入盜款者為屋內人所為。

探員接連追問，趙男原本編好的「劇本」漏洞百出，趙男終於承認，原答應給合作夥伴孫男，9萬元（約43萬港元）的合作款，但想透過虛報巨款被盜，拖延給錢予孫男的時間，但最終被警方識破。