男子血型與父母不同　內藏驚天秘密

四川西川市一名汪姓婦人近日終正式尋回其失散26年的次子，並擺酒大宴親朋，並帶出一段錯養他人兒子26年、明知養錯仍守秘的曲折奇情故事。

26年前汪女的次子只有3歲時被拐走，3個月後警方「尋回」一名與其次子極為相似的男童小李。由於當年DNA親子比對技術未被警方廣泛應用，該名男童年齡和樣貌都似其次子，因此汪女以為次子已尋回，並對小李呵護備至，比長子付出更多心血和金錢。

當小李18歲成人領身份證，驗血發現血型是B型，與汪女夫婦的O型和A型均不同。汪女暗中進行DNA親子鑑定，結果顯示此子與汪女夫婦沒有任何血緣關係。汪女與丈夫商量後決定保守此一秘密，繼續視如己出。

當小李28歲結婚時，汪女終把這一隱藏多年的驚天秘密相告。豈料小李竟說「我早知」；原來他在16歲那年驗血時已知道。不過多年來汪女待他太好，故決定未來視養娘為親娘。汪女亦表示︰「他永遠是我的兒子。」

之後小李及汪女通過警方、志願團體及官方電視台協助尋親。今年3月，小李終找到親生父母。今年6月真正的次子「小劉」亦在福建找到。經雙方同意，已結婚生子的「小劉」於上月14日返回家鄉與親生父母團聚。