趣聞：古老亦時興　內地高校迎新掛甲骨文橫額

湖南一間職業學院周日（8日）是新生報到的日子，校園裏掛滿了迎新橫額，吸引了不少師生駐足觀看，原因卻並非標語有特別意思，而是沒有人看得懂當中的內容。

這些在湖南民族職業學院懸掛的橫額，原來是以甲骨文寫成。據該校宣統處教師劉曉毅稱，今年是甲骨文發現120周年，為了普及甲骨文知識，該校國際教育學院自6月開始策劃這次別出心裁的迎新活動。該學院從來自師生的1080幅作品中，精挑細選出約50幅作品，並邀請中國甲骨文書法藝術研究會副會長謝兆崗先生親手書寫成橫額。

該校國際教育學院院長余思慧表示，為方便同學閱讀，每條橫額均是漢字與甲骨文對照，一方面為提起學生興趣，其次是希望接近距離感。余思慧又稱，以甲骨文製作迎新橫額是新的嘗試，希望透過輕鬆的方法推動甲骨文。

該校新生張詩琪表示，沒想過古老的文字這麼有趣，雖看不懂，但對照漢字標註猜一猜還是蠻好玩的。就讀該校教育學院美術教育專業大三的鄭學生也稱，一進校門就被「甲骨文橫額」吸引住，又認為相比演變到現在的漢字，還是以形相似的漢字更有樂趣。