室內彈床危機四伏　深圳童失足墮地手臂變形

近年流行於中港兩地的室內彈床樂園，非常受青年及小孩歡迎，但由於彈床的使用者絕大部分未曾受相關訓練，以往不時傳出有使用者發生意外。近日深圳羅湖一家兒科骨科醫院收治的一名8歲男童，便因為玩跳彈床時不慎跌倒，導致手骨折斷變形。

事發於上月底，據男童的母親趙女士稱，當日由於暑假快將結束，她便帶一對兒子前往福田一處彈床樂園玩耍。看着其他人在彈床上做出各種高難度動作，弟弟祺祺地很快便進入興奮的狀態。誰知過了一會，祺祺突然被彈床邊緣的繩絆倒，並從1米高跌了下來。趙女士當時立即上前查看，已發現兒子左前臂彎曲變形，且鮮血直流。趙女士自責之餘，立即把兒子送往深圳平樂骨傷科醫院救治。

據醫院的陳相帆醫生表示，祺祺跌倒時由左前臂先着地，除手骨折斷，手臂也腫起變形。醫院先替男童清理傷口，再進行微創手術。據知祺祺手術後康復情況理想，目前已經康復出院，並已如常上學。而目前趙女士與樂園仍就醫療費用進行協商中。

有醫生提醒，市民因跳彈床致骨折並非個別事件。而同類病例在節日假期更最常出現。平樂醫院小兒骨科主任馬長生表示，近期醫院便收治了3名因跳彈床致骨的小童。他又提醒，很多兒童娛樂設施都存在巨大的安全隱患，例如搖搖板、單槓和溜冰場等都不時發生導致骨折的意外，呼籲家長應看管好小孩，避免釀成悲劇。