修例風波：黃之鋒與德外長見面　中方強烈不滿

香港反修訂《逃犯條例》衝突不斷。美國國會及行政當局中國委員會（CECC）宣布，將於下周二（17日）舉行聽證會，並邀請香港眾志秘書長黃之鋒及香港大專學界國際事務代表團發言人張崑陽等人出席，就反修例風波發言。目前身在德國的黃，與該國外長馬斯會面，討論香港局勢。

委員會公告指出，過去數月數百萬計香港民眾上街反對修訂逃犯條例，惟港府拒絕回應訴求。香港市民對缺乏民主進程的不滿，加上警方暴力行為及北京政府不斷侵蝕一國兩制，令示威活動與緊張局勢不斷升級。公告指，逃犯條例影響80萬居港美國公民及其他外國人，聽證會將審視香港局勢發展，及美國香港關係；黃之鋒等人將提供香港局勢的第一手資料，討論中國政府在香港政治危機中的角色，並向華府和國會提出建議。

黃之鋒周一（9日）抵達德國柏林，到國會大廈發表演講。他形容香港是「新柏林」，扮演着自由世界與中國之間的一道堡壘，呼籲自由世界團結支持香港抵抗中國專制政權。他又批評港府撤回逃犯條例修訂草案，純屬權宜之計。黃之鋒又與馬斯見面，討論香港狀況，並透露將與德國議員會面。

中國外交部周二（10日）舉行例行記者會，發言人華春瑩在回應有關黃之鋒到訪德國的提問時，反問德國外長馬斯與黃之鋒接觸，意欲何為。華春瑩表示，中方對德方允許香港「分裂分子」進入國境從事反華分裂活動，表示強烈不滿和堅決反對，目前已就此事向德方提出嚴正交涉。

另外，隨同德國總理默克爾訪華的西門子總裁克澤爾指出，香港保持一國兩制對德國經濟界非常重要，但若果中方軍事干預，將對整個地區經濟發展「帶來十分嚴重的影響」。