蒸蛋糕品牌被驗出丙二醇超標　過量吸食影響腎功能

廣東省市場監督管理局近日發布一份食品抽檢報告顯示，內地品牌「港榮食品」一款蒸蛋糕被驗出丙二醇超標，過量吸食有機會對腎臟帶來影響。港榮食品回應指，涉事批次產品經已全部回收及銷毀。

近日總共有10款食品被驗出有食物品質安全問題，當中港榮食品旗下產品更先後兩度上榜，且同屬抹茶蒸蛋糕。報告指出，該款蛋糕驗出含有每公斤3.55克的丙二醇，超出國家標準的3克。湖北省市場監督管理局上月的報告超標更嚴重，含每公斤4.81克丙二醇。

據悉，這款化學物質主要應用在食品、醫藥和化妝品上，屬低毒類化學物質。不過市民長期過量食用，有機會對腎臟功課造成影響。廣東省市場監督管理局指，超標可能是因為出產商未按國家標準規定，過量使用丙二醇所致。

港榮食品回應指，事件或與運輸、天氣或其他問題所致，指公司已將該批次產品全部召回銷毀，並把該產品在電商平台這款蛋糕全面下架。不過目前在各大電商平台中，仍有獨立商戶出售該款食品。對於港榮食品兩被驗出問題，不少網民批評事態嚴重，更斥「港榮蒸蛋糕，不上火，蒸要命」。