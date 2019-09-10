遭指控合謀盜電路板技術　華為斥美政府抹黑

針對英媒早前報道，中國學者毛波（Bo Mao，音譯）涉嫌為中國科企華為，偷取美國加州一間初創企業的電路板，華為周二（10日）再次駁斥，美國政府採取這些惡劣行為的目的，無非是希望將華為抹黑。

報道指，廈門大學副教授毛波上月14日已在美國德克薩斯州被捕。他否認有關指控，並准以10萬美元（約78.4萬港元）保釋。法庭文件顯示，毛波與加州一間科技公司達成協議，以學術研究為名取得該公司的電路板，之後一間中國企業試圖透過毛波獲取該項技術。據知情者透露，該中國企業就是華為。

面對接二連三的指控，華為本月初曾發表了一篇措辭嚴厲的聲明，列出美國政府不公平打壓該公司的「九宗罪」，其中包括設置各種陷阱或圈套，冒充華為員工，創造案件，試圖形成對華為不利的不實指控；動員和策劃與華為有商業合作或有商業衝突的公司對華為進行不實指控或「釣魚」；將經已解決的民事案件，以技術秘密竊取等理由，進行選擇性的刑事調查或起訴等。

華為表示，美國政府採取這些惡劣行為，無非是想將華為抹黑成通過盜竊他人商業秘密發展起來的公司，打擊和限制華為的全球領先地位。華為強調，世界上沒有任何一家企業可以通過「偷竊」成為全球領先的高科技企業。