誘騙民眾海外投資股票損259萬人民幣　10疑犯回國自首

浙江溫州有民眾報稱，早前在海外股票平台被騙逾259萬（人民幣．下同，約290萬港元），事件揭發背後一跨國網絡金融詐騙集團，犯罪分子潛逃東南亞國家。溫州警方周一（9日）指，涉案10名疑犯經已回國投案自首。

一名林姓女事主指，去年在微信結識一名女子後，被邀到一股票交流群組，聲稱有老手指導。林女事後被誘導到一股票交易平台「FONNA JUDD」注資。據指林女最初曾有斬獲，惟她增加資本後，該交易市場突然出現暴跌、爆倉等情況，令林女損手收場，遂報警求助。

警方發現，林女投資的資金曾以多次多筆的方式，轉帳到多個銀行戶口及第三方支付公司。部分銀行帳戶牽涉多宗內地詐騙案，疑與洗錢集團有關。警方初步估計，單在去年10月至12月期間，在該平台受騙人數達100多人，涉案金額至少1200萬元（約1345萬港元）。

據指，該集團主要盤據柬埔寨金邊一帶，以一名湖北籍男子孫某為首，成員涉20多人，且以90後青年居多，他們曾在國內證券公司及相關金融行業從業。不過在柬埔寨警方偵緝後，孫某及9名疑犯周日（8日）經已回國自首。