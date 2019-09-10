平潭鼓勵台商赴當地創業　提供租金僱員補助

兩岸關係陰晴不定之際，與台灣隔海相望的福建平潭當局日前推出7項新措施，鼓勵台灣人前往當地就業創業，包括提供必須場所，以及融資扶持等。

據平潭當局出台的《關於進一步支持和鼓勵台胞來嵐就業創業的辦法（暫行）》（下簡稱《辦法》），具體的扶助措施包括為台灣人在當地創業提供場地、廠房、門面等必要場所；為創業提供啟動資金扶持；為創業提供融資扶持；支持民營企業、台資企業、個體工商戶等吸納台灣人就業；鼓勵各類社會資本參與台灣青年就業創業基地建設；提供住房保障；滿足就學需求。

《辦法》同時擴大了原有扶持範圍，不再局限於平潭台灣創業園和對台小額貿易交易市場，如給予個體工商戶50平方米面積以內80%的租金補貼，年補貼額最高3萬元（人民幣‧下同，約3.4萬港元）；給予小微企業200平方米面積以內80%的租金補貼，年補貼額最高6萬元（約6.7萬港元）；符合條件的用人單位新招聘台籍員工，給予每人每年1.8萬元（約2萬港元）補助等。

另在省級獎勵政策的基礎上，《辦法》又對被認定為平潭綜合實驗區台灣青年就業創業基地、符合條件的企業、院校、醫院和社會組織，提供一次性20萬元（約22.4萬港元）獎勵。