公安部放寛港澳台司機申領內地駕照年齡限制

內地公安部宣布推出6項針對臨時入境車輛的交管改革新措施，以簡化申領臨時入境內地的車輛牌照和駕照安排。對於通行港珠台大橋的港澳台居民和車輛，當局將核發電子臨時牌照，代替以往的紙張牌照，同時放寬港澳台司機申領內地駕照的年齡限制。相關措施將於本月20日實施。

公安局交通管理局副巡視員劉宇鵬於周二（10日）的記者會上指出，將簡化臨時駕照申領手續方法，未來申請小型汽車、電單車臨時駕駛許可的人士，只需持入出境身份證件、境外駕駛證及其中文翻譯文本即可直接申領，不需再進行體檢或提交健康證明。

入境短期停留者，可申領3個月有效期內可多次使用的臨時駕駛許可；超過3個月者，則有效期可延長至1年。境外登記6年以內、7座位以下的非營運小微型載客汽車、電單車，申請臨時入境機動車牌證時，可免安全技術檢驗。

至於港澳台居民和車輛，經港珠澳大橋通行的港澳機動車（包括私家車、貨車、電單車等），以及進入福建平潭的台灣機動車，將核發電子臨時入境機動車牌照，有效期1年；持大中型客貨車駕照換領內地駕照者，申領年齡由50歲延長至60歲。劉宇鵬表示，新措施目的是延長港澳台人員駕車的工作年限，增加就業機會，以促進各地物流運輸發展。