西周青銅器疑遭盜掘出土　流失日本多年終回歸中國

中國國家文物局周二（10日）召開新聞發布會，宣布流失日本多年的一組青銅器皿「曾伯克父青銅組器」已被成功追索回國，該組文物被指對研究春秋時期歷史文化有重要的學術價值。副局長關強表示，今次屬中國近年在國際文物市場成功制止非法交易、實施跨國追索的價值最高的一批回歸文物。

該組青銅器被帶回國後，當局隨即組織國家鑑定委員會和相關領域專家學者，對其進行鑑定研究和科技檢測，最終認定其為國家一級文物。關強指，文物的成功回歸是當局與公安機關、駐外使館共同努力的成果，當局依據相關國際公約，在日本政府的配合下成事，為國際流失文物追索返還方面提供了新的經驗。

在整組青銅器中，鑄造精緻、保存完整的簋、盨、壺、甗、霝器類同現，且有多達330字，泛指在各類器物上特意留下記錄該器物製作的時間、地點、工匠姓名等的銘文。據悉，該組青銅器是西周時期曾國（現位於湖北隨州地區）的高級貴族克父所有，對曾國宗法世系及當時的鑄造工藝等具有很高的研究價值，而透過鏽蝕產物分析與觀察鏽蝕層性狀，可推斷其為近年才被盜掘出土。

事實上，該組青銅器今年3月曾險在日本東京拍賣，但東京中央拍賣公司在官網發聲明稱，該批拍賣品涉及家族遺產糾紛，決定中止拍賣。及後有業內人士透露，該組器皿已被文物考古界專家質疑為近年走私境外的盜掘文物，公安等部門已介入追查。