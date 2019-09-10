郭台銘確認參加大選？柯陣營︰應該是吧

（右起）蔡璧如、蔡沁瑜及林思慧同時現身中選會。（中時電子報圖片）

外界盛傳台灣鴻海集團前董事長郭台銘，將在下周二（17日）前決定是否參選台灣明年的總統大選。郭台銘、台北市長柯文哲及台前立法院長王金平3方陣營幕僚，周二（10日）前往中選會了解領表連署事宜，目前正閉門會議討論。郭的幕僚蔡沁瑜稱，對於何時啟動連署，還須要由郭決定。

據了解，柯文哲陣營幕僚蔡璧如和郭的幕僚蔡沁瑜均稱，由於連署截止日期適逢中秋節假期，此次前往中選會，旨在了解相關假期會否影響領表等事。蔡沁瑜稱，3方幕僚溝通一直理想，惟因時間匆忙，故須親自到場了解。

有媒體詢問3方幕僚同時現身，是否代表郭的參選將得柯王陣營協助，蔡沁瑜強調彼此陣營關係良好，如需要幫忙，相信其餘兩陣營均願意伸出援手。對於王金平扮演角色，王的秘書林思慧則未正面回應，僅稱自己只是一同到場了解。

對於郭是否已成為「郭柯王」聯盟的總統候選人，蔡沁瑜未有直接回應，惟蔡壁如稱「應該是吧」，並稱柯會擔任全力支持和輔選的角色；而對於有媒體追問柯會擔任副手還是其他職位，蔡則指仍在討論。