誘逾400人買郵幣卡再詐財　主犯詐騙罪成囚終身

浙江紹興市中級人民法院在周二（10日）上午，就一宗涉及106名被告、涉額1.4億餘元（人民幣‧下同，約1.6港元）的郵幣卡詐騙案一審公開宣判，鍾姓主犯詐騙罪成，被判無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；其餘105名被告，則被判6個月至14年有期徒刑不等，並處罰金。

法院表示，事緣2016年11月，一名自稱叫「李檬」、聲稱從事婚紗設計生意的騙徒，通過手機號碼找到顧姓事主，並向對方表示其舅舅在郵幣卡交易中心工作，並介紹一名吳姓助理，推薦顧向對方購買二級市場的郵幣卡。

然而顧很快發現，不但所買的郵幣卡行情，和「李檬」所說不一，連連虧損；吳姓助理更要求顧不斷往帳戶加注，又表示暫時跌盤只是在「清理散戶」。直到2016年12月底，顧的帳戶內只剩下28萬餘元（約31.4萬港元），該筆資金也因平台停止運作而無法取出，顧才意識到自己受騙。

據警方調查，疑犯利用社交網，假扮「白富美知心閨密」，首先誘騙客戶在指定時間和價格購買郵幣卡，並以「清理散戶」、「即將上漲」為由，在票價下跌時安撫客戶，繼而要求追加投資。據悉，所有騙徒均隸屬鍾姓主犯的犯罪組織，而在不到半年內，鍾的100多名業務員先後誘騙400餘名事主；2017年8月始，鍾等106人先後遭逮。

經查，該批郵幣卡大盤的漲跌，完全由購買郵幣卡上市的犯罪組織一手掌握。各疑犯會以「內幕消息」誘騙客戶集中購買操盤手見資金投入，就大量拋售手中郵幣卡，導致價格連續跌停，並透過反覆「高拋低吸」，將客戶的虧損款項落到自己口袋。法院認為，鍾姓疑犯等人以非法佔有為目的，採用虛構事實或隱瞞真相的手段騙取他人財物，其行為均已構成詐騙罪，遂作上述判決。