高鐵南延屏東逾10公里　台專家斥只為拉選票

台灣的行政院長蘇貞昌周二（10日）到高鐵南延屏東規劃車站「六塊厝」視察，提出要將高鐵伸延至屏東，並向交通部提交4條路線規劃，分別經過左營、燕巢、高雄火車站、小港機場。惟專家批評南延線無助於地方發展，只是政客為拉票之舉。

蘇貞昌表示，高鐵通車12年若南延屏東沒有進去左營站，「感覺怪怪的」，意指比較支持「左營至六塊厝」方案。他提出要透過「西部高鐵東部快鐵」方案，讓台灣軌道運輸升級、台灣整體國力也升級。

據台媒報道，經左營方案預計耗資554億元新台幣（約139億港元），為4預案中最低，呼聲較高。交通部則表示正在進行可行性研究，未有完成時間表。

台灣鐵道暨國土規劃學會表示，高鐵不見得可以發展地方，還可能加速年輕人北漂，指不是路線延伸到屏東就會「發大財」，台灣政客好像以為建設支線就是拿選票最有效方式，無論藍綠，完全無經過客觀和專業評估。

該學會又指，這條線類似「盲腸線」，只能做到一車到底，民眾從屏東到台北不用換車，但該路段將成為「慢鐵」，左營到屏東僅有10多公里，距離太短，無加速必要性。又建議政府應該優先考慮區域和產業經濟發展，而不是用選票考慮。