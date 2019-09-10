馬雲退任！阿里海外擴張受挫　新主席面臨棘手難題

阿里巴巴主席馬雲正式卸任，並由現任行政總裁張勇接棒兼任主席一職。作為中國最大電商平台，該集團於截至今年3月底止全年度，中國電商零售業務收入達2,476.15億元人民幣。不過，隨着競爭對手京東、拼多多等急起直追，加上國內市場漸飽和，為了維持增長，阿里試圖在東南亞另覓商機。有分析認為，如何開拓國外市場及保持業績增長，將成為張勇上任後的最大難題。

事實上，在國內市場獨佔鰲頭的阿里巴巴，近年「跳出中國」後卻顯得舉步維艱。阿里在2016年收購了東南亞電商龍頭Lazada，當時多數人以為，阿里能夠以其商業模式，在東亞市場複製其於中國取得的成功。

但事與願違，阿里於截至今年3月底止季度，國際零售業務僅佔整體收入的5%，該部分收入增長亦只有25%，增速甚至遠不如中國市場的45%。與此同時，Lazada亦受到後起之秀Shoppee的挑戰。在東南亞最大電商市場印尼，Lazada去年的市佔率跌至第四位，被Shoppee超越。

在經營層面上，阿里主導下的Lazada曾犯下不少錯誤。以Lazada越南業務為例，來自中國的管理層取消了大部分免費送貨服務，結果導致客戶流失，最後又不得不將其恢復。與此同時，高層試圖參考中國經驗，以折扣活動批量銷售衞生紙等生活必需物品，詎料當地市場規模小、需求不足，最終導致庫存積壓。

另方面，阿里鼓勵更多中國網店登陸Lazada，向東南亞市場出售貨物。然而，在泰國，由於華商不諳泰文，不少網店上的產品描述均由電腦「中譯泰」，反而惹來當地顧客反感，用戶紛紛轉投其他電商平台。

外媒分析指出，中國企業獨斷獨行(my way or the highway)的管理風格，也許不適合東南亞市場，中國派駐當地的阿里高層，難與當地團隊磨合。有已離職的Lazada高層形容︰「他們行動太快、太猛烈。」導致企業內部分裂。另外，當地的中國高層甚少解釋決策原因，有當地員工抱怨，他們常用中國的「天貓、淘寶」經驗做例子，「但不幸的是，我們不是天貓、淘寶，也不在中國。」