馬雲退任！阿里海外擴張受挫　新主席面臨棘手難題

阿里巴巴主席馬雲正式卸任,並由現任行政總裁張勇接棒兼任主席一職。作為中國最大電商平台,該集團於截至今年3月底止全年度,中國電商零售業務收入達2,476.15億元人民幣。不過,隨着競爭對手京東、拼多多等急起直追,加上國內市場漸飽和,為了維持增長,阿里試圖在東南亞另覓商機。有分析認為,如何開拓國外市場及保持業績增長,將成為張勇上任後的最大難題。

事實上,在國內市場獨佔鰲頭的阿里巴巴,近年「跳出中國」後卻顯得舉步維艱。阿里在2016年收購了東南亞電商龍頭Lazada,當時多數人以為,阿里能夠以其商業模式,在東亞市場複製其於中國取得的成功。

但事與願違,阿里於截至今年3月底止季度,國際零售業務僅佔整體收入的5%,該部分收入增長亦只有25%,增速甚至遠不如中國市場的45%。與此同時,Lazada亦受到後起之秀Shoppee的挑戰。在東南亞最大電商市場印尼,Lazada去年的市佔率跌至第四位,被Shoppee超越。

在經營層面上,阿里主導下的Lazada曾犯下不少錯誤。以Lazada越南業務為例,來自中國的管理層取消了大部分免費送貨服務,結果導致客戶流失,最後又不得不將其恢復。與此同時,高層試圖參考中國經驗,以折扣活動批量銷售衞生紙等生活必需物品,詎料當地市場規模小、需求不足,最終導致庫存積壓。

另方面,阿里鼓勵更多中國網店登陸Lazada,向東南亞市場出售貨物。然而,在泰國,由於華商不諳泰文,不少網店上的產品描述均由電腦「中譯泰」,反而惹來當地顧客反感,用戶紛紛轉投其他電商平台。

外媒分析指出,中國企業獨斷獨行(my way or the highway)的管理風格,也許不適合東南亞市場,中國派駐當地的阿里高層,難與當地團隊磨合。有已離職的Lazada高層形容︰「他們行動太快、太猛烈。」導致企業內部分裂。另外,當地的中國高層甚少解釋決策原因,有當地員工抱怨,他們常用中國的「天貓、淘寶」經驗做例子,「但不幸的是,我們不是天貓、淘寶,也不在中國。」