省人大財經委前主任受賄罪成　一審判囚15年

山東省前人大財政經濟委員會主任委員劉士合受賄案，周二（10日）在泰安市中級人民法院一審公開宣判。法院指，劉涉以權謀私，貪污受賄、濫用職權，索取或非法收受財物，涉額共達5589萬元（人民幣‧下同，約6278萬港元），以受賄罪判處有期徒刑15年，同時向他處以400萬（約449萬港元）罰款，對其所有違法所得予以追繳，上繳國庫。

法院查明，劉士合在2001年至2018年間，涉運用擔任中共濱州市委常委、鄒平縣委書記，菏澤市人民政府副市長、市長，中共萊蕪市委書記，東營市委書記，山東省人大常委會財政經濟委員會副主任委員、主任委員等職務上的便利及職權，為30個機構或個人在國有土地使用權出讓、項目招標、政策扶持、職務調整等各方面提供幫助，並收取賄賂。

法院續稱，劉身為國家工作人員，利用職務上的便利，為他人謀取利益，行為已構成受賄罪，且受賄數額巨大，又具索賄情節，故依法從重處罰；惟認為劉認罪態度較好，主動交代調查機關尚未掌握的部分受賄犯罪事實；同時已將所得贓款主動上繳，並積極繳納罰金，故作出上述判決。