7旬婦圖匯款網戀「老公」　警員勸說方知受騙

上海一名年近7旬老婦近日持8萬元人民幣（約9萬港元）現金，到銀行稱要轉帳給丈夫。其後在填寫對方姓名等資訊時，卻反覆在微信查看，引來職員警覺並報警。惟警方到場詢問時，老婦竟表示不知道老公電話，更一度向警員發難。幸經民眾勸解，婦人與警員溝通後，才得知自己墮入網絡詐騙。

事發於上月26日，警方接報後趕至銀行了解情況。警員詢問時，老人稱因其丈夫欠同事錢才需要轉帳，但當問至丈夫電話核實事件時，婦人竟表示「需要在微信上詢問」。警員遂以老人的手機，嘗試撥打視訊和語音通話給其丈夫卻均無反應，遂懷疑老人遭遇網絡詐騙，決定帶她回派出所核實，未料老人變得激動起來迅速轉身離開。

民警考慮婦人年事已高，生怕拉扯傷及對方，只好與輔警一同攔住老人去路。對方見狀情緒更加激動，當街大聲叫嚷要投訴警員；圍觀群眾意識到現場情況後，紛紛勸慰老人，才願意跟警員回派出所。

經了解，老人獨居且子女不在身邊，幾個月前在微信添加一名自稱65歲的陌生男子為好友，經文字交流得悉對方同樣單身一人。此後，該男子不時噓寒問暖，間中速遞小禮物給她，二人彼此互生好感，更以「老公」、「老婆」相稱。

至近日，該男子以資金短缺為由，向女子借錢，並囑咐老人轉帳時如何應付銀行工作人員和民警的詢問。警方了解情況後，進一步為老人開展防範電信網絡詐騙，經多名民警輪番勸說，老人才明白自己上當受騙。