獵戶父長年餵食生蛇膽　兒腦組織被寄生蟲「吃掉」

不少人認為蛇膽可補身，蛇膽藏不少細菌及寄生蟲，不宜生吃。家住浙江衢州市常山縣的28歲男子小偉（化名），其獵戶父親在他7歲起便餵他生吃五步蛇膽，連續吃了5年，結果令他部分腦組織被寄生蟲曼氏裂頭蚴「吃掉」，造成了不可逆性損傷，自此頭痛長伴身邊。

據了解，小偉自12歲起便出現癲癇、陣發性頭痛、抽搐、肢體麻木、視物不清等症狀，經治療16年後仍未治癒，遂到浙大一院感染病科求醫。感染病科主任盛吉芳詳細追問病史後得知，小偉的父親為讓兒子強身健體，經常抓捕毒性較強的五步蛇，剖出蛇膽給兒子生吃；盛吉芳認為，小偉的癲癇極有可能因寄生蟲感染造成，遂進行檢查，結果證實小偉感染曼氏裂頭蚴。

盛指出，曼氏裂頭蚴一旦進入人腦，便會在人腦中遊走，吸取腦細胞營養發育長大；隨着牠不停遊走，大腦會被不可修復地破壞，且牠可在大腦裏生長繁殖，成蟲死亡後，幼蟲繼續繁衍生息。

盛吉芳又指，手術摘除本來是首選治療方法，但因小偉患病太久，蟲體已蔓延且寄生在腦功能區，手術很可能造成腦功能喪失，故選擇以口服驅蟲藥物治療，幸小偉的病情已有好轉。