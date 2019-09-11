詐騙公司600萬人民幣　女子扮仰藥自殺圖避追捕

浙江杭州一名宋姓女銷售經理，早前涉詐騙公司600多萬元人民幣（約673.7萬港元），惟事件敗露後，卻傳宋女已經自殺。受騙公司的翁姓總經理隨後報案，當地警方周二（10日）表示，宋女是自編自導自演「假死」，目前已因涉嫌詐騙被刑拘。

6月20日，翁男赴白楊派出所報警，稱在前年1月至今年6月期間，宋女以虛構工程項目及合約，藉繳納保證金和服務費騙取公司財產；而就在前幾天，他接到自稱是宋女「弟弟」的來電，說宋女已服安眠藥自殺。

經查發現，宋女是一名已被法院列入黑名單的「老賴」，名下沒有財產，但有一對兒女需要撫養。事件令警員質疑，宋男有子女還選擇自殺，又讓家屬將死訊告知受騙公司，不符合常理現象；隨後在查證後，同月25日在寧波某小區發現宋女行蹤並將其捕獲，更得悉上述的「弟弟」，只是由宋女所扮。

警方表示，宋女在受騙公司任職外聘銷售員，謊稱可將業務推廣至江蘇南通，又偽造當地某公司的公章及文件，以繳納保證金、中標服務費為由，騙取自己公司資金。直至今年6月初，翁男親自與南通公司負責人交涉後，才發現所宋女偽造文件。宋見事已敗露，便導演「自殺」鬧劇。

此外，警員多次前往寧波、三門、南通、深圳等地取證，發現宋女詐騙已累計數十次，資金涉及12間銀行、21張銀行卡，由於其「老賴」身份，帳戶非她本人，増加資金流向調查的難度。