郭台銘柯文哲廟宇參拜　柯母稱二人合作勝藍綠

盛傳參與台灣2020年總統大選的鴻海集團前董事長郭台銘，周三（11日）清晨6時偕台北市長柯文哲前往新竹都城隍廟參拜。兩人之後還一同品嚐知名的新竹米粉湯。對外界傳二人將結盟參選，柯文哲表示，早上的參拜行程是單純的中秋送禮，叫大家不用聯想太多。

早上出席活動除郭柯二人外，還有柯的父母以及聯華電子榮譽副董事長宣明智。眾人上香後，郭等人前往柯的老家拜訪並送月餅，郭表示「這是做人的禮數」。郭所送贈的月餅禮盒上，貼上印有「健康如意、平安喜樂、為國為民、 莫忘初衷」字樣的花紙。

眾人聊天約半小時後，柯的父母親自送郭上車。柯母表示，郭是總統的好人選，拜託大家支持郭，又稱郭柯二人合作，會比藍綠做得更好。再被問郭會否參選總統，柯表示選不選要由當事人回答，若郭要選，台北市府顧問蔡璧如應會幫忙。至於他本人會否協助，柯僅稱「很多事情順其自然，但也要盡力而為。」

到上午9時半，郭再到立法院給前立法院長王金平送月餅。被問到是否會協助郭選總統，王一派輕鬆稱「一切順其自然」。之後兩人在王的辦公室內公開會談，郭分享他早前到沙特訪問的經驗，王稱讚郭有很好的經濟政策，並批評台灣的蔡英文總統領導下，政府失能、社會失序、議會失職、經濟失調。