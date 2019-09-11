出生時身長僅如手掌　廣州超早產嬰奇迹存活

廣東廣州超早產女嬰月月，出生時僅得26周，體重540克，身長只有成人手掌般大。女嬰出生後面對多次生死難關，幸化險為夷，經歷兩個多月，該女嬰體重增至2.2公斤，並已順利出院，創下醫院接生並成功護理出院的早產嬰中，出生時體重最輕的紀錄。

據知月月的母親患有高血壓10年之久，屬高危產婦。儘管她懷孕期間一直小心翼翼，但今年5月19日，月月母親因頭暈到廣州醫科大學附屬第三醫院（廣醫三院）檢查，被發現尿蛋白急升，隨時可能因妊娠子癇導致抽搐；加上她血壓控制不理想且合併糖尿病、胎盤前置等問題，院方建議她提前剖腹產子。

月月在同月24日出生，除了體重較輕外，女嬰全身皮膚薄如紙張，血管隱約可見。月月出生時呼吸微弱，全身器官發育極不成熟，醫護人員隨即將月月轉到新生嬰兒深切治療部（NICU）病房，並安排她「入住」一個特殊的保溫箱。

在其後88天，月月面對多次生死難關，包括因肺部發育不成熟導致呼吸困難、容易出現內出血造成腦癱，還有在早產嬰中常見的壞死性小腸結腸炎，但月月都一一克服，就連醫院新生兒科醫生黃小霞也表示，月月在整個治療過程中，幾乎沒出現過嚴重併發症，且成長迅速並最終存活，可以說是奇迹。

周一（9日）上午，月月返回醫院體檢。現在她已長高已達47.5厘米，體重逾3公斤。其母稱，現在月月每天吃8次奶，每次吃60至65毫升。廣醫三院主任醫生吳繁指出，中國的超早產嬰和出生體重超低兒救治存活率愈來愈高，全靠早期的積極干預和高級生命支援措施。