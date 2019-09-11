台國防報告書首列示意圖　強調掌握戰場主動濱海決勝

台海局勢持續緊張之際，台灣的國防部周三（11日）公布2年一度的國防報告書，首次以示意圖說明「濱海決勝」、「灘岸殲敵」的整體防衞構想，並沿用2年前制訂的「防衞固守、重層嚇阻」戰略指導。軍方將研發精準火箭建構不對稱戰力，善用台海天塹及地緣優勢，綜合三軍戰力，掌握戰場主動及予敵致命打擊，令奪台任務失敗。

根據圖表內容，大型艦艇在濱海決戰區迎敵，灘岸的前端及後端各敷設水雷，並中間部署布雷艇，岸上布置坦克及導彈發射車，以攻擊直升機及戰機執行空中攻擊。首階段的戰力防護是戰力發揮關鍵，台軍將增強防空偵測及防衞能力，修建洞庫與強化機庫抗炸能力，建立快速有效的損害管制，降低前期空中及導彈攻擊的損害，確保戰力完整，有效支持後續作戰。

第二階段則是濱海決勝，台軍以空中兵力及岸上火力可涵蓋的範圍，慎選決戰海域，形成局部優勢，發揮統合戰力，阻擋敵方的船隊登陸。軍方將研製長程多功能無人機，購買新式戰機，發展精準打擊武器，籌建機動反艦導彈及輕快的作戰艦艇，發揮「以小博大、以快制慢」的不對稱戰力。

第三階段是灘岸殲敵，在敵人登陸之際，發揮三軍聯合兵力及火力，把阻絕岸上的敵人消滅。示意圖顯示，台軍將在岸上部署天弓、愛國者、雄二及雄三等各類防空導彈，以及坦克、攻擊直升機及戰機等。有官員透露，國防部已要求中科院限期把雷霆2000多管火箭改為戰術導彈，目前是「打得遠但打不準」，倘中科院無法完成目標，才會考慮外購。

此外，國防報告書亦論述當前印太區域安全環境，公布大陸軍機及軍艦遠海航訓路徑，包括前往日本海、西太平洋、宮古島與台灣周邊、南海、巴士海峽周邊等路線，指出大陸把軍事力量延伸至西太平洋及印度洋，對台灣威脅日增。白皮書強調，台灣將與西太平洋區域各國合作，達到阻嚇威脅及維護和平的目標。

美國《紐約時報》日前報道，台灣的外交部長吳釗燮稱軍方已制訂針對大陸的防禦及進攻新戰略，可能會空襲福建。大陸國台辦發言人馬曉光回應指，台灣當局已證實是假新聞，希望兩岸媒體高度關注，強調如果推進台獨，還寄望武力加持的話，注定失敗得愈快。