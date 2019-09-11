妙齡女老師潿洲島失蹤10日　警方疑其有自殺傾向

四川宜賓市一名22歲女教師龍其樂日前在廣西失蹤近10天，至今仍未找到。北海潿洲島派出所周三（11日）表示，龍女最後一次出現在閉路電視畫面中，是棲客棧出去時候。有警員表示，近年來前往潿洲島輕生的人數有所上升，今年已經有4、5個。目前暫不能確定龍女是否有輕生的意向，搜救仍在繼續中。

事發於本月1日，獨自前往潿洲島旅遊的龍女因颱風延遲了回家的計劃。龍其樂的母親表示當日晚上8時左右，自己仍能聯絡上女兒：「我還和她通了電話，後來她說要出去走走，到晚上9點鐘我就打不通她電話了。」當地警方表示，龍女失蹤前，身穿黑色上衣，下著中長短褲，戴着一副只有一塊鏡片的眼鏡。

警方調查發現，龍女失蹤前，曾給一名網友發送短信，表示自己要跳海，亦給朋友發信息說要照顧好自己父母，而當日疑似有人見到她坐在路邊哭泣。龍女母親表示，並沒有發覺自己女兒有何異常：「輕生我覺得不應該，她在昆明一家培訓機構做老師，並十分喜歡這份工作，或許會有壓力，但她從來沒有在我面前表現出來。」