農業農村部：內地明確豬肉自給率目標為95%

內地非洲豬瘟肆虐，豬肉價持續上漲，供應緊張。國新辦周三（11日）在北京舉行關於穩定生豬生產、保障市場供應情況的發布會，農業農村部副部長于康震在席間表示，內地明確豬肉自給率目標為95%；又稱各省政府須對穩定本地生豬生產、保障市場供應工作負上總責；更認為當局已推出措施，豬肉價格平復將是必然結果。

于康震表示，受非洲豬瘟疫情、「豬周期」下行和部分地方不當行政干預影響，內地生豬產能續跌，今年豬肉供應相對偏緊，價格上漲較快；又稱相關部門和省份近期推出多項扶持政策措施，國務院辦公廳早前亦印發意見文件，強調將盡快推動實施相關措施，促進生豬生產和保障豬肉市場供給。

于提到，意見文件提出豬肉自給率、養殖規模化率和規模養殖場戶美污綜合利用率等3方面量化目標，並首次提出省負總責的總要求，強調各省區市政府對本地區穩定生豬生產、保障市場供應工作負總責，主要負責人是第一責任人。

于又補充，近幾年內地豬肉進口總體保持增長勢頭，但佔國內產量的比重穩定約在2%，所以解決中國民眾的豬肉需求，須堅持基本自給的方針；更強調農業農村部將制訂凍豬肉投放計劃，藉此保障重要節日供應。

另國家發改委價格司負責人彭紹宗表示，中央和地方層面凍豬肉收儲量，已達一定規模；又稱有鑑於豬肉價格升幅明顯，為保障困難群眾基本生活，該部門已嚴格執行社會救助，以及保障標準與物價上漲掛鈎的聯動機制；並按時限要求，將價格臨時補貼發放到困難群眾；截至目前，各地累計發放價格臨時補貼32.3億元（人民幣，約36.2億港元），惠及困難群眾達到1.29億人次。

國家市場監管總局價監競爭局負責人陳志江稱，最近生豬和豬肉價格雖有較大幅度上漲，但市場價格秩序總體較穩定，目前未發現囤積居奇、串通漲價、散布漲價信息等問題；又強調當局會加強監管市場價格。