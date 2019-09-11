南寧憑票購豬肉惹爭議　市場負責人澄清誤會

內地受非洲豬瘟影響，活豬數量續減，刺激豬價飆升，早前不少省市都先後推出限購令，部分地區更傳出憑豬肉票買豬肉的消息，引發各界嘩然。本月初，網上有傳廣西南寧位子淥綜合市場實行「平價豬肉票」制度，但推出2日便停用。該市場管理處負責人則解釋，憑票購豬純屬誤會，有據票據僅作排隊之用。

據了解，南寧市自9月1日起實施豬肉價格臨時干預措施，每天由上午9時至下午6時，該市10個主要農貿市場的豬肉攤檔以低於前10天市場平均價10%以上的價格，向市民銷售精瘦肉、前後腿肉、五花肉和排骨。網上有傳，其中位子淥綜合市場推出一款豬肉票，清楚標明「平價豬肉每人每日限購兩斤」，每張票可以購買1斤平價豬肉，每人限派兩張，是該市唯一有此做法的市場。

該市場負責人解釋，市場自創並推出該票據，目的是讓更多人能購買到平價豬肉，又指該票其實是排隊的憑證，避免市民湧到豬肉檔造成擠擁，而目前市場豬肉供應量充足。該票又用作統計商家售出多少豬肉，但後來發現數據不準確，所以該票自9月1日推出後2日便停用。該負責人又強調，取票無需登記身份證或個人資訊，以保障市民的個人私隱。

市場內有豬肉檔販表示，該票自從9月3日已停止使用，市民購買平價豬肉都無需持票。另據內媒記者了解，南寧當地亦有市場採取實名制登記購買豬肉，但南寧市發改委相關負責人表示，這些模式並非政府牽頭，而是各地區市場的自主創新。