越南爛賭母誘17歲女赴台賣淫　台警成功營救

台灣一名40歲越南籍阮姓婦人，因嗜賭欠下百萬元（新台幣‧下同，約25.6萬港元）債務，無法償還下決定誘騙與前夫所生的17歲女兒小畢，以觀光名義入境，在當地夜總會陪酒甚至從事性交易。台中警方近日成功營救該女。

小畢為阮女在越南與前夫所生，由祖父母養大，卻在去年被母誘騙赴台，謊稱帶她四處遊玩，實為送到台中、高雄陪酒。阮女及後更與台灣籍48歲田姓男友，逼迫小畢與客人從事性交易，所得全被阮女用作償債。

小畢去年以觀光名義赴台3次，每次停留1個月，期間小畢雖有抗拒，惟阮女軟硬兼施，稱自己處境艱難，無奈才出此下策，小畢礙於親情繼續忍受。

據悉小畢年輕貌美，皮膚白皙，深受嫖客喜愛，每次性交易價格8000元到1萬元（約2048至2560港元），但嫖客仍趨之若鶩。及至小畢第4度赴台，阮女變本加厲，在簽證到期仍不讓她回越南，須持續陪酒、賣淫。

台中檢警與專勤隊聯手偵辦調查後，今年3月起陸續將阮女及田男，加上另外5名陪酒女拘提。專勤隊還查獲田男涉僱用非法移工，全案依觸犯人口販運防制法及兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌移送。經台中地檢署起訴，小畢已獲得保護安置。