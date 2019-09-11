第3艘國產航母料2030前服役　電磁彈射搭載4代隱形戰機

為了爭奪周邊島礁及海權，中國近年致力發展海軍，航母則是最重要一環。蘭州號導彈驅逐艦首任艦長、海軍大校張旭東到大學演講時透露，上海的江南造船廠已動工建造第3艘國產航母「003」，其使用傳統動力，排水量近8萬噸，預料採用電磁彈射技術，搭載第4代隱形戰機。至於第4艘國產航母亦可能稍後投建，有望2030年前與003同時服役。

內地專家分析，003的大小、噸位、定位，可能與排水量約6萬噸、滿載排水量8萬噸的美國「小鷹」號航空母艦類似。該級別的美國航母也採用常規動力，配備起飛彈射器。

配備彈射器的最大優點是能讓艦載機較短距離內起飛，以節省甲板空間。借助於彈射器，艦載戰鬥機能掛載更多燃油或攻擊武器。而003的排水量顯示它極可能配備3至4座電磁彈射器，能同時讓4架艦載機在短時間內彈射升空，戰鬥力大大提高。

在艦載機方面，003可能搭載中國自行研製的第4代隱形戰機，按軍方人士的說法，這代隱戰機目前已經進入實驗階段，較大可能會是殲20，因為它更容易改裝成艦載機。若003能配備48架殲20，整體戰力將大幅提高，甚至在堪比10萬噸的超級航母。