淮北曝醫療系統集體貪腐　5公立醫院40多科室涉案

安徽早前展開「省市縣三級聯動」，對衞生系統進行巡查，驚揭淮北市醫療系統出現集體貪腐，牽涉淮北市人民醫院、淮北市婦幼保健院、淮北市第四人民醫院、安徽省濉溪縣醫院、濉溪縣中醫醫院等5間公立醫院、40多個科室，除了有領導、院長受賄外，甚至有逾百名醫生齊齊「排隊隊分果果」，令公眾嘩然；隨着案中主犯李慶獲刑，案件細節亦於近日曝光。

內地傳媒梳理發現，案件被揭始於去年10月9日，淮北市食藥監局黨組書記許韋受查；許韋先後在淮北市婦幼保健院、淮北市中醫醫院、淮北市人民醫院擔任「一把手」，至2018年1月才履新市食藥監局書記一職；他被宣布受查下台的那刻，對當地醫療系統極為震動。結果在許韋案件細節中，內媒記者發現了整宗醫療系統貪腐案的主要行賄者、安徽沃克醫療器械公司及安徽九嘉醫療發展公司股東李慶。

李慶在許韋受查前3個月，也就是2018年7月10日已被當局拘捕。經查，李慶在2003年至2018年期間，先後夥同多人以九嘉醫療的名義、以個人或安排他人代表不同醫療公司，向上述5間公立醫院銷售高價醫療器材，再於事給予時任院長、科室「回佣」或不同利益；其中單是李慶及九嘉醫療，向醫院領導個人給予的回佣已達611萬（人民幣．下同，約685萬港元），給予科室回佣更達1823萬（約2043萬港元）。

除了向醫院領導、科室給予回佣後，李慶等行賄者每逢過節，都會送出「紅包」向領導行賄，數額每次由1.2萬（約1.34萬港元）至15萬（約16.8萬港元）不等。至於向科室行賄方面，更是「公開化」，其中濉溪縣醫院2名骨科主任及急救中心骨科主任證實，他們收取回佣後，一部分用於科室日常開支，一部分按「業務量」發放給醫生，一部分三切科室主任平均分配。

至上月12日，李慶的案件在安徽淮北市烈山區人民法院一審宣判，李慶因犯單位行賄罪，判處有期徒刑2年6個月，並處罰金人民幣60萬元（約44.8萬港元）；犯對單位行賄罪，判處有期徒刑二年，並處罰金人民幣40萬元（約67.2萬港元），數罪並罰，決定執行有期徒刑三年六個月，並處罰金人民幣100萬元（約112萬港元）；而涉案的九嘉醫療及沃克醫療分別被罰款500萬元（約560萬港元）。