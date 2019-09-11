警破武裝製毒工廠　繳148公斤冰毒9人被捕

江西撫州市南城縣警方早前歷經40多次明查暗訪，成功搗破當地一個武裝製毒集團，摧毀該集團的製毒工場，拘捕包括集團首腦在內9名疑犯，繳獲近148公斤冰毒成品、大量製毒工具、製毒原材料，以及10支自製槍枝、5枚步槍子彈、800多枚空包彈、9個自製炸藥、4個自製手榴彈、2把匕首等。目前，案件已由檢察機關依法起訴，涉及非法拘禁、故意傷害等罪名。

內地傳媒周三（11日）報道，警方去年5月12日獲得線索，得知當地一幢民房內晚上傳出槍聲，且民房守衞森嚴，不但被鐵絲網包圍，且有大狼狗守護，警方遂展開調查。經初步排查，警方發現該幢民房疑似冰毒製造工場，遂加大偵查力度，惟準備展開行動前，民房竟人去樓空，令案件調查一度陷入僵局。

至同月17日凌晨，案件才出現轉機。一名關姓男子向警方報案，指自己被一名吳姓男子威脅，要幫吳男製造冰毒，他剛從一個製毒工場逃出來，正被人追殺。警員立即重新展開調查，並派民警潛入民房，確認民房是一個冰毒工場。

在關男的供詞中，警方逐步掌握整個製毒集團的運作方式，以及成員身份。其後，警方派出民警喬裝成清潔工人，潛伏在主腦吳男住所附近，進行24小時監視；至同年6月2日，警方得知吳男把製毒工場搬到另一成員家中後，又派人喬裝成漁民查探新工廠位置。

由於吳男一直槍不離身，其集團手握大量大殺傷力武器，且長期吸食冰毒，十分狂躁，如何確保不發生傷亡下進行抓捕，一直困擾著警方。直至同月27日，警方得知吳男身體不適，正與3名成員前往撫州市中醫院看病時，立即決定利用這一機會，民警喬裝成病人及家屬，在醫院內埋伏，一舉將吳男4人拘捕。及後，警方順滕摸瓜拘捕另外5名成員，將整個武裝製毒集團徹底摧毀。

警方指出，此案是江西首宗武裝製造冰毒案件，也是該省近年來繳獲槍枝、爆炸物最多的一宗毒品案件。