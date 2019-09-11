交400人仔可享公務員待遇？　警搗詐騙集團拘13人

湖北十堰市警方近日搗破一個以幫忙辦理「調研證」，令受害者可獲國家公務員薪資待遇及可分股為藉口的詐騙集團，拘捕李姓首腦在內等13名疑犯。警方透露，以「民族資產解凍」詐騙犯罪的虛假項目和組織，都會編造「民族大業」、「精準扶貧」等項目，再以層壓式推銷詐騙，提醒市民不要參與投資項目。

涉案詐騙集團名為「綠盟」。其中一名涉事的56歲女子龍某，去年12月加入後便不斷拉親友加盟。她私下替兒子交付400元（人民幣．下同，約448港元）的入盟費，安排他擔任「宣傳培訓部副部長」一職，宣稱能至少分150萬（約168萬港元）股份，每月更可享受公務員薪資待遇，月薪7、8000元（約7850至8970港元）甚至上萬。

該組織的微信群中，會有部分備註為「書記」、「主任」的人員發布「綠盟」的相關介紹、學習資料；又稱僅持有「調研證」才有資格和當地政府和企業對接項目，之後才可獲股權分紅，分享國家50萬億「大蛋糕」，成為百萬、千萬富翁。

警方透露，集團首腦為66歲退休人士李某，據其交代是去年10月經介紹加入「綠盟」。由於上級考慮她資歷深，遂破格邀請她擔任「市級領導」職務，享受省級領導待遇。她表示，集團設有9大區，區下設省、市、縣、鄉鎮等多級架構，每層架構設22個領導職位，如此類推。

經初步調查，雖然受害者眾多，但因他們仍沈浸於「發大財」及加盟費用少，所以警方暫未接獲有關報案。警方指，類似的「民族資產解凍」式詐騙存在已久，雖然個人被騙金額不大，但因受害者人數眾多，涉案總金額大，往往能達數千萬元甚至上億元，提醒市民不要參與此類項目的投資、籌款或轉帳。