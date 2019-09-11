1.7萬元人民幣抗癌藥寄失　速遞公司承諾全額賠償

內地有市民上月速遞價值逾1.7萬元（人民幣．下同，約1.91萬港元）的抗癌藥物到上海時被寄失，速遞公司僅願意賠償3000元（約3365港元）。涉事公司員工周三（11日）回應，已向上級反映事件，將會按藥物單據上的金額原價賠償。

收件人林先生指，被寄失的藥物「依維莫司」是給其患有腎癌的女兒服用。由於他的籍貫是安徽，在戶籍所在地購買藥物可享優惠，所以一直托親戚在安徽買藥再寄到上海。據物流紀錄顯示，該包裹上月23日在安徽合肥市寄出，翌日已運至上海奉賢區，至26日晚上顯示包裹已被代收。

涉事派件員表示，包裹確實在其負責的地區遺失，但實際他並無經手，物流紀錄僅顯示「待到達」。另有員工指，公司提供寄遞件保價業務，但無規定要確認物品價值，雙方當日只確認物品屬性，並未談及物品保價。惟林男的親戚稱，該公司速遞員曾表示無保價業務，且此前寄件從未有丟失，所以當日沒有保價。

涉事速遞公司指，查詢後確認包裹在上海奉賢網點丟失，公司總部已介入調查及處理事件，林男預計在一周之內會收到賠償；目前正追查包裹具體丟失地點。