華海關總署：禁止直接或間接從菲律賓輸入豬及其產品

非洲豬瘟疫情擴散至東南亞，菲律賓農業部周一證實當地出現首宗非洲豬瘟案例。中國海關總署周三（11日）發通報，禁止直接或間接從菲律賓輸入豬、野豬及其相關產品。另英媒報道，中國已計畫向巴西和丹麥等國家進口豬肉，日前已向25間巴西肉品製造廠發出出口許可證。

通報稱，鑑於菲律賓出現非洲豬瘟，為保護中國畜牧業安全和防止疫情傳入，當局根據有關法規，決定發布警示通報；當局加強對來自菲律賓的寄遞物和旅客攜帶物檢疫查驗，一經發現相關產品，一律作退回或銷毀處理。

通報續指，進境船舶、航空器、公路車輛和鐵路列車等運輸工具上，如發現有菲律賓豬隻、野豬及其產品，一律作封存處理；且在中國境內停留或運行期間，未經海關許可，不得啟封動用；其廢棄物、潲水等​​，一律在海關監督下做無害化處理，不得擅自拋棄。

另英媒引述巴西農業部消息指，該國已有25間肉廠獲中國發出出口許可證，均可向中國出口豬肉，其中17間亦可出口牛肉、6間可出口雞肉。數據顯示，今年首8個月巴西對華豬肉出口急升48%，牛肉出口增加17%，雞肉出口增加了37%。

巴西農業部貿易和外交關系部長里貝羅（Orlando Ribeiro）表示，當局希望更多肉廠能獲中國的出口許可，他還建議當局創建並審核一份潛在的「中國供應商名單」，如該些供應商符合巴西的衞生和質量要求，就可以獲得預先批准；惟他強調，有關建議須待中方同意後才能實行。