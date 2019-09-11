涉黑組織控制海域養殖　村支書判囚25年

山東省萊州市人民法院日前就一宗村支書涉嫌控制海域養殖案件公開判刑。煙台市萊山區解甲莊鎮西泊子村黨支部原書記、村委會原主任朱永君，犯組織、領導黑社會性質組織罪等10項罪名，數罪併罰，被判囚25年；其餘30名被告分別被判囚1年11個月至17年不等。據了解，此案為該省基層檢察系統提起公訴的規模最大、最多被告的涉黑案件，被該省掃黑辦列為掛牌督辦。

法院審理查明，朱永君糾集其他被告，通過控制海產品收購、從事海域養殖、經營土石方工程，攫取巨額經濟利益；採取暴力、威脅等手段，有組織地實施多宗違法犯罪活動，為非作惡，稱霸一方；向基層組織滲透，在當地形成一定的控制和影響，嚴重破壞經濟秩序和社會生活秩序，且拉攏國家機關人員尋求保護。

經查，該涉黑組織實施故意傷害4宗，致4人輕傷；尋釁滋事19宗，致7人輕傷，5人輕微傷，毀損財物161萬餘元（人民幣．下同，約181萬港元）；聚眾哄搶及行賄各1宗，涉額共236萬餘元（約265萬港元）。另涉嫌多宗偽造公司、企業、事業單位印章，串通投標，強迫交易，非法採礦等。

法院認為，以朱永君為首的犯罪組織具備黑社會性質組織的特徵，依法認定為涉黑組織。其中，朱為首要分子，應依法對其組織、領導等所犯罪行負責，其餘骨幹成員及參與者應當對各自所犯罪行承擔相應責任，遂依法作出上述判決。