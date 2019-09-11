華男加國為奪愛打死情敵　獲准保釋兼重返校園

加拿大多倫多一名叫范博橋（Boqiao Fan，音譯‧下同）的19歲中國籍留學生，2017年與同為中國籍的19歲男子王浩志（Haozhi Wang），因爭奪18歲女子譚佳琪（Kiki Tan）芳心大打出手，王遭重擊致死。據悉范的雙親為此繳交375萬加元（約2236萬港元）後，范男已獲准保釋並重返校園；譚女案發後則刪除社交帳號，自此銷聲匿迹。

據死者室友表示，王男生前深愛譚女，幾乎把全部金錢都花在對方身上，包括購買各種奢侈品，死者自己卻非常節儉，甚至日常生活都靠友人接濟；又稱譚女並未領情，反而暗地與范男交往。

而在案發當晚，譚女帶范男到王的出租屋，期間兩男爭執互毆，王的頭部遭重擊受傷，送院搶救無效身亡。死者室友續稱，譚女案發時在場，更稱最初正是譚女教唆范男「教訓」死者。當地警方事後逮捕范男，並控以二級謀殺；惟在范男被拘3個月後，范的父母請當地律師打官司，並交付上述金額的保釋金。

范男現時與母同住在價值逾200萬加元（約1192萬港元）的豪宅內，保釋期間亦須與兩名擔保人同住，並要隨身攜戴電子監視器，以及不得接觸案中證人和靠近案發現場等。據悉案件預計於今年10月初開庭審理，范男一旦罪成，有可能判囚終身，更至少須服刑10年，才可申請假釋。

死者父母在接受媒體訪問時表示，希望該國司法部門能給他公平交代；王男的弟弟則在社交網發文，稱兄長死後，「爸爸的眼睛快哭瞎了，媽媽的精神狀況也出了問題。」