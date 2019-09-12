擅闖海湖莊園兩罪成立　華裔女子面臨6年監禁

華裔女子張玉婧今年3月涉擅闖美國總統特朗普別墅海湖莊園一案，陪審團經過4小時退庭商議，周三（11日）裁定被告擅闖或停留在受管制建築物或區域，以及向聯邦探員作出虛假陳述兩項罪名成立，將於11月22日判刑。她將面臨6年監禁，相信在服刑後會立刻被遞解出境。

33歲的張玉婧聽取10女2男陪審團裁決時木無表情，之後更冷靜地和庭警交談，並在庭警將她押離法庭時向隨時候命的當值辯護律師微笑。報稱是上海招商顧問的張玉婧在審訊中選擇自辯，她在周二的結案陳詞中重申自己無辜。她向陪審團說：「你們從最初便知道，我履行合約到海湖莊園見總統，我確實相信這是個事實，我沒有做錯。」她也強調自己沒有如控方所說的向特勤局人員說謊。她說：「我探訪海湖莊園時一直循規蹈矩。這就是我想說的，謝謝。」

當局在3月30日拘捕張玉婧，當時她在會所接待處要求參與海湖莊園內一個並不存在的中美官員宴會。被捕時身上有4部手機、1部手提電腦、1個外置硬盤及1隻帶有惡意軟件的USB手指，她當時解釋是擔心它們被偷所以帶在身上，但當特勤局方面搜索她的房間，卻搜出可探測隱蔽鏡頭裝置、8000元美金、人民幣鈔票、9隻USB手指和5張手機SIM卡。檢控官加西亞也表明，查閱搜獲手機的紀錄後，發現她所說的活動在她被捕的兩天前已通知取消。