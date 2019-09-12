警破跨省電騙案逮48人　疑犯扮美女誘投資詐財

河北邯鄲警方周三（11日）通報，近日成功破獲一宗特大電信網絡詐騙案，疑犯從湖南押解回邯鄲。警方共搗毀7個詐騙據點，並先後從江西、廣東、湖南、湖北、福建、河南等省市，逮回48名疑犯，查押100餘部涉案電腦、200餘部手機，涉案資金高達1000餘萬元（人民幣‧下同，約1121萬港元）。

通報稱，永年區今年初發生一宗搶劫案，當中受害人手機被搶，微信、支付寶被轉帳逾4萬元（約4.5萬港元）。警方破案後，從賊人供述中發現，對方曾在沙河市從事電信網絡詐騙活動。

警方得悉線索後，再查悉該犯罪組織在社交軟件假裝「美女」，尋找潛在受害者，透過聊天取得信任，再將事主引入某國際平台「投資」；同時將受害人拉入微信群內，由其他成員偽裝成投資者，吹噓獲利豐厚，誘導參與交易。

經查，該平台通過後台技術操控漲跌，使受害人前期的小額投資，會獲得相應收益；其後成員會再利誘提出大額投資建議，最終以投資失敗為由，將錢財據為己有。

警方3月下旬將詐騙疑犯拘捕，半年內輾轉江西、廣東、湖南等多地省市，搗毀多個詐騙據點。目前31名疑犯已移送起訴，8名疑犯被批准逮捕，其餘9人被採取刑事拘留等措施。