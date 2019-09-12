男童增肥15公斤捐骨髓　患癌父：珍貴的生日禮物

河南11歲男童路子寬為救患有血癌的父親，半年拚命吃喝增磅15公斤，目的是達至接受骨髓手術的體重要求。周一（9日）子寬終如願在北京大學人民醫院清河分院進行手術，剛巧當天是父親的農曆生日，路父稱這是兒子給他的一份「珍貴無比的生日禮物」。

今年6月，子寬因「為救父親拼命增肥」登上微博熱搜榜，並引起社會關注。事源於2011年時，河南輝縣的子寬當時只得3歲，其父親路炎衡被驗出患上骨髓增生異常綜合症（俗稱白血病）。2018年路父身體情況惡化，醫生建議他盡快接受骨髓移植，而家中只有子寬的骨髓與他脗合。但由於當時子寬體重只約30公斤，未達手術體重要求的最少45公斤，子寬於是決定增肥，並從今年3月起每天進食五餐，最終令體重達標。

周一上午7時許路炎衡接受骨髓移植手術前在朋友圈發文稱，獲得生命重啟的生命種子，感謝兒子的付出，又相信一切是上天的安排，令他的生日和重獲新生安排在同一天。同日上午10時許，子寬接受完手術後，並乘坐輪椅回到病房。他臉上帶着笑容，神情輕鬆，據醫生表示，子寬在手術過程中接受局部麻醉，表現很安靜，「這麼聽話的孩子太少了」。

據路炎衡的主診醫生王志東稱，手術採用半相合骨髓移植，採取兩種幹細胞，一種是骨髓幹細胞，一種是外周血幹細胞。目前，子寬與父親仍留院，並由祖母和母親陪伴。