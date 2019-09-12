疑不滿國民黨登報籲與韓國瑜合作　郭台銘宣布退黨

盛傳將宣布獨立參選台灣明年總統大選的鴻海集團前董事長郭台銘，周四（12日）正式宣布即日起退出國民黨。外界預料他會獨立參選。

郭台銘發聲明指，中常委守舊、迂腐，一直把自己的利益放在政黨益之前，把政黨利益放在國家利益之前，和他的理念背道而馳，故他也不眷戀這個政黨，決定退出國民黨。

而在郭台銘宣布退黨前，國民黨榮譽主席連戰、現任黨主席吳敦義、國民黨榮譽主席吳伯雄、前副總統蕭萬長等31名黨內大老，周四在台灣多份主要報章刊登親筆聯署的聲明，呼籲郭與國民黨候選人、高雄市長韓國瑜合作，全黨全民集中選票支持韓。外界認為，郭台銘是不滿國民黨方面呼籲他與韓合作，因此堅決退黨。

該份名為「團結、奮鬥、救中華民國」的聲明指，2020年總統及立委選舉是決定台灣前途與人民未來的關鍵選舉，不能輕忽、漠視，希望韓、郭能合而為一，以「四步」謀求真心合作。這四步分別是「進一步」，放棄意氣，相互獻策；「退一步」反省折衷，彼此協調；「讓一步」海闊天空，取得共識；「跨一步」集中全力，爭取勝利。聲明強調，如果做不到這四步，可能會重蹈分裂之路，將給台灣帶入動盪不安的局面。

而在郭台銘宣布退黨前，國民黨中常委姚江臨指，國民黨此前向郭所借的4500萬元新台幣（約1155萬港元）早已償還，呼籲雙方就「好聚好散」；若不能好聚好散，就以黨紀處理。另一中常委李昭平表示，「郭送月餅不能說是怎樣，但司馬昭之心路人皆知」，又指郭口口聲聲為中華民國做事，更應團結，盼郭能顧全大局。