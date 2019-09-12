家長揭幼稚園食物發霉衞生惡劣　校長廚師被拘

幼稚園食品安全問題一直廣為家長關注。山東泰安一間幼稚園，日前被揭園內廚房有大量過期發霉食物，衞生情況惡劣。泰安市場監管局周三（11日）公布調查結果，宣布對該幼稚園罰款10萬元（人民幣下同，約11.2萬港元），同時行政拘留幼稚園校長騰錚、廚師陳學芹及李彩霞。

事發於泰山區雙龍幼稚園，一名家長早前發現幼兒園職員從後廚窗口向外拋垃圾，好奇將垃圾拾起查看，竟然發現都是發霉食物。她及後聯同其他家長要求進入幼稚園廚房查看，結果發現廚房環境髒亂不堪，不少調味料、食物和廚具都已發霉。

在家長們再三質問下，一名負責人辯稱發霉的食物是給老師吃的。回答引起家長們不滿，有人大聲反駁：「為甚麼給老師吃？老師就不是人？」。有家長表示，幼兒園只有一個廚房，一旦有食品發霉，其他食物肯定也沾上霉菌，根本不能保證幼稚園學童的食物是正常的。

期間有家長質問該負責人，這種食物孩子吃了多長時間？結果負責人竟發誓表示：「絕對超不過半個月」。惟顯然沒有得到家長們的信任，家長們立即報警並向當市監局舉報。

泰山區區委區政府亦對事件成立了應急處置小組。並對幼稚園內17份食物進行抽樣檢查，同時又由市教育局直接委派了1名校長、2名副校長、7名優秀班主任到幼稚園任職。經過調查，由家長在幼稚園搜出的1袋過期排骨鮮精、發霉面葉、有異味的豬肉餡、有白色斑點的豬腿肉等，並未有加工成食物的證據。但就幼稚園內部管理混亂，未有及時處理過期、變質食物引起家長不滿，給予相關負責人處罰。