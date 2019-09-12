柬埔寨中資發展項目停工　機場被質疑為軍用

上圖為七星海項目內機場的預想圖。下圖為機場動工時的照片。（互聯網）

中國近年加大對柬埔寨的投資，除了在西哈努克省興建碼頭及機場外，也在該國西南部戈公省的七星海打造綜合城市，當中包括一座大型國際機場，惹來西方及亞洲鄰國關注該機場會否用作軍事用途。不過有外媒近日到當地採訪，卻發現機場已停工，原因未知。

報道指，七星海項目是中國天津優聯發展集團在當地的一項大型投資，佔地360平方公里，約相當於新加坡一半面積，土地租用期為99年。據知，作為項目核心的海濱度假區已初具規模，裏面除了酒店、餐廳，還有水上設施、高爾夫球場，以及賭場。

項目中的機場去年已動工，預計明年5月完工。按計劃，該機場有一條全長3200米、闊60米的跑道，落成後將是柬埔寨全國最長的跑道。

美國副總統彭斯去年曾致函柬埔寨政府，就美方對機場恐被中方用作軍事用途提出擔憂。柬埔寨反對黨也質疑在該處斥資興建機場的經濟效益。不過柬埔寨政府發言人回應稱，機場是為今後而建，又否認會讓解放軍進駐。

目前機場處於停工狀態，有工人稱，知道該處將開發成旅遊區，認為有利於柬埔寨的發展，亦聽過機場或被中國用於軍事用途，但不知孰真孰假。